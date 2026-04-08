«Исчезнут с полок». Что россияне не смогут купить в супермаркетах с 1 мая

С 1 мая 2026 года ассортимент российских супермаркетов может серьезно измениться. Причина — вступление в силу обновленных техрегламентов, строгих санитарных норм и правил маркировки. Часть продукции либо полностью уберется с витрин, либо перейдет в специализированные точки с усиленным контролем.

Что попадет под запрет или тотальную проверку

В зоне риска в первую очередь окажутся товары, которые долго находились в «серой зоне», но при этом спокойно продавались в сетях. Речь идет о биодобавках (БАД) и спортивном питании. Некоторые их компоненты прежде не требовали регистрации как лекарства, однако теперь правила жестко ужесточаются.

Также в перечень включили псевдомедицинские приборы и тест-системы, которые раньше шли как «оздоровительные товары» без должных сертификатов. Теперь их оборот возьмут под жесткий контроль.

Не обойдут стороной и химические средства: отдельные очистители, растворители и аэрозоли. Они подпадают под новые нормы оборота опасных веществ. Их либо переупакуют и снабдят другой маркировкой, либо начнут продавать только через спецотделы с обязательной инструкцией для покупателя.

Кроме того, с реализации снимут одежду, обувь, косметику и бытовую технику «серого» ввоза — ту, на которую поставщик не оформил необходимые коды.

Для большинства покупателей перемены останутся почти незаметными. Базовые продукты питания, массовая бытовая химия, средства гигиены и детские товары по-прежнему будут в свободном доступе.

Ранее сообщалось о том, что в супермаркетах Балашихи появились пасхальные куличи размером с автомобильное колесо.