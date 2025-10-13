Исчезнувший в Босфоре: что увидели камеры? Шокирующее заявление матери пловца Свечникова

Мать российского спортсмена Николая Свечникова, исчезнувшего во время массового заплыва через пролив Босфор, Галина Свечникова официально обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для обращения стала просьба семьи об активизации поисковых мероприятий. Инцидент с исчезновением спортсмена произошел 24 августа, когда Николай Свечников, участвуя в масштабных соревнованиях, не сумел завершить дистанцию, став единственным из почти трех тысяч участников, не достигшим финишной линии.

24 сентября Галина Свечникова публично обвинила организаторов заплыва в том, что они скрывают важные сведения. По словам женщины, от них не поступило никаких видеоматериалов, которые могли бы подтвердить факт нахождения ее сына в точке старта или в процессе преодоления маршрута. Несмотря на поисковую операцию, инициированную турецкими спасателями, местонахождение пловца до сих пор остается неизвестным.

