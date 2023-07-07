«Ищут ее, а не магазин»: полиция разыскивает девушку, которая купила алкоголь попавшим в больницу детям

По данным издания, компания детей, в которой большинству было около 13 лет, просто собралась погулять в городе 6 июля. Но через какое-то время от скуки им пришла идея попросить свою 18-летнюю подругу купить им пиво «Эсса», что девушка и сделала.

Однако после того, как подростки выпили, большей части из них стало настолько плохо, что их пришлось госпитализировать. Двое даже попали в реанимацию. Сейчас они не могут вспомнить даже имени своей совершеннолетней подруги, однако в правоохранительных органах уже занялись ее поисками.

«Ищут почему-то ее, а не магазин. Сколько же они выжрали? Сколько ящиков она им купила?»; «По сути, ей грозит административка, если не докажут, что она систематически покупала им бухло, тогда уже по УК РФ наказывать будут»; «Так не написано, что алкоголь паленый был. По ходу детки тупо перепили, хотя непонятно, как пивом можно упиться так сильно», — прокомментировали новость россияне.

В настоящий момент состояние детей медики оценивают как удовлетворительное. При дальнейшей нормализации ребят обещают выписать в скором времени.

Ранее сообщалось, что Минфин поддержал введение минимальной цены на пиво и сидр.