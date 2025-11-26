«Ищут не там, где надо». Сын пропавших в тайге Усольцевых заявил о заблуждении спасателей

Молодой человек выразил сомнение в том, что его родные могли использовать пещеру в качестве укрытия, отметив, что поиски, по его мнению, ведутся не в том месте.

В беседе с журналистом ngs24.ru Даниил, обладающий опытом спелеолога, заявил: «Но как спелеолог могу сказать, что пещеры — штука довольно сложная. Найти в горах пещеру в экстренной ситуации, если они в эту ситуацию попали, мне кажется маловероятным». При этом он подчеркнул, что сам факт возобновления операция по спасению вызывает у него надежду.

По словам Даниила, для обнаружения пещеры необходим не только отличное знание местности, но и умение анализировать множество сторонних факторов. Суровые условия тайги, как полагает молодой человек, практически не оставляют шансов человеку без специальной подготовки быстро сориентироваться и найти подобное укрытие, что делает версию со спасением в пещере малоправдоподобной. Напомним, семья Усольцевых пропала 28 сентября во время похода в урочище Буратинка.

Ранее сообщалось о том, что спасатели спустились в 30-метровую пещеру для поисков Усольцевых.