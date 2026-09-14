«Ищут подходящее убежище». Летучие мыши залетают в квартиры москвичей

Жители Москвы начали чаще замечать летучих мышей, в том числе в квартирах. В столичном департаменте природопользования связали это с теплой и сухой погодой осенью. Об этом сообщает РИА Новости .

«Теплая и сухая осень позволяет молодняку накопить больше жировых запасов для зимовки, что повышает их выживаемость», — пояснили в ведомстве.

В последние дни в социальных сетях появилось несколько сообщений о летучих мышах, залетевших в московские квартиры. Специалисты считают, что животные ищут подходящие места для укрытия перед зимовкой.

В Москве обитают десять видов рукокрылых. Некоторые из них включены в Красную книгу столицы и находятся под охраной.

В департаменте отметили, что во время поиска убежища отдельные особи действительно могут попасть в жилые дома. Поэтому появление летучей мыши в квартире осенью не считается необычным. По словам специалистов, теплая и сухая погода помогает молодым животным накопить больше жировых запасов и повышает их шансы пережить холодный период.

Ранее сообщалось о том, что жительница Красногорска пострадала от укуса летучей мыши в зоопарке.