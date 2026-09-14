В Новосибирске рыжий мейн-кун случайно закрыл хозяйку на балконе

В Новосибирске спасатели помогли женщине выбраться с балкона, где ее случайно запер кот. Об этом со ссылкой на муниципальную аварийно-спасательную службу Новосибирска сообщает Gorsite.ru.

Инцидент произошел на улице Абаканской. По словам хозяйки, она ненадолго вышла на балкон, однако дверь за ее спиной захлопнулась. Оказалось, что ее закрыл рыжий кот породы мейн-кун, находившийся в квартире. Открыть дверь снаружи женщина не смогла.

Сотрудникам МАСС пришлось использовать специальные средства и вскрыть замок. В результате спасательной операции хозяйка смогла вернуться в квартиру.

Ранее сообщалось о том, что спасатели в Москве вытащили кота из лифтовой шахты.