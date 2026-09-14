В Крыму нашли древних ракообразных: возможны новые виды

Одна из находок относится к группе Munidopsidae — неполнохвостым десятиногим ракам из инфраотряда Anomura. Эти существа обитали на глубине до трех тысяч метров и считаются одним из самых многочисленных семейств глубоководных десятиногих. Вторая находка — вымершее семейство крабов Goniodromitidae, существовавшее с юрского по меловой период. Его описали еще в 1932 году по материалам с датского острова Борнхольм, и оно насчитывает около 70 видов.

Чаще всего этих крабов находили в Европе, позже — на Северном Кавказе и японском Хоккайдо. Обитали они в морских рифовых экосистемах, поэтому их остатки часто встречаются в известняках, образованных коралловыми и губковыми рифами. Как сообщил крымский специалист Дмитрий Тимченко, эти находки продолжают удивлять палеонтологов и могут оказаться новыми для науки видами.

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