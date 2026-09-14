Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа дал неутешительный прогноз для Украины на предстоящую зиму, заявив, что страна вряд ли сможет ее пережить в нынешних условиях. Об этом сообщает Lenta.ru.

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа дал неутешительный прогноз для Украины на предстоящий зимний период. По его словам, в Киеве сами признают, что зима будет крайне сложной. Об этом же ранее писало издание Le Monde, отмечая, что отсутствие достаточной противовоздушной обороны приведет к очень тяжелым последствиям.

Чепа подчеркнул: Зеленский два дня назад обратился к своим европейским кураторам с просьбой объявить энергетическое перемирие, чтобы не наносить удары по энергообъектам. Это, по мнению депутата, свидетельствует о критическом положении. Он добавил, что зима обещает быть длинной и холодной, и в такой ситуации Украине будет крайне трудно выстоять.

Российские военные, как отметил Чепа, наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это лишает возможности работать предприятия военно-промышленного комплекса и создает дополнительные проблемы для жилищно-коммунального хозяйства. Депутат уверен: без достаточной защиты неба и стабильного энергоснабжения страна рискует столкнуться с катастрофическими последствиями.

Ранее стало известно, что Минобороны сообщило об ударе по железнодорожной инфраструктуре Украины.