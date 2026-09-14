Просьбы Украины о новых финансовых вливаниях вызвали в Европе крайне нервную реакцию. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на европейского дипломата, работающего в Киеве.

По данным авторитетного издания Washington Post, свежий запрос украинских властей на выделение дополнительных бюджетных средств поверг так называемую «коалицию желающих» в состояние глубокого потрясения. Европейский дипломат, занимающий ответственный пост в Киеве, подчеркнул, что тон и итоговые формулировки этого денежного обращения можно было выбрать куда более мягкие и взвешенные. Однако суровая политическая реальность такова, что восполнить образовавшийся колоссальный финансовый дефицит станет крайне сложной задачей.

Сразу в нескольких ключевых государствах Старого Света грядут масштабные избирательные кампании, что заставляет местных политиков заметно нервничать и буквально считать каждую копейку избирателей.

Ранее депутат Чепа заявил, что Украина вряд ли переживет зиму.