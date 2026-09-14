Медсестра хосписа разрушила три мифа о смерти, которые все считают правдой

Смерть в кино выглядит красиво и быстро, но в реальности все иначе — медсестра хосписа Пенни Смит разрушила три главных мифа, которые мешают близким правильно провести последние дни с умирающим. Об этом сообщает HuffPost.

Первый миф — быстрый и спокойный уход, как в фильмах. Смит говорит, что естественная смерть почти всегда происходит постепенно. Человек перестает реагировать на происходящее, у него меняется цвет кожи и характер дыхания. Мгновенный уход — редкость, а не правило.

Второе заблуждение — желание родственников накормить и напоить близкого. Им кажется, что так они проявляют заботу и поддерживают жизнь. На самом деле это создает стресс: в конце жизни человеку уже не нужно прежнее количество еды и воды.

Третий миф — вера в то, что медицина всегда контролирует процесс. Многие думают, что врачи могут точно сказать, выживет ли человек, или предсказать время ухода. Смит подчеркивает: зачастую они этого не знают. Современные технологии не всесильны, и смерть остается частью жизни, которую невозможно полностью подчинить.

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