«Ишак» припарковался у аэропорта в ЯНАО

К 9 мая у аэропорта Нового Уренгоя установили точную копию знаменитого истребителя И-16 времен ВОВ. Макет в натуральную величину уже стал местной достопримечательностью, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Самолет, прозванный летчиками «Ишаком», был революционным для 1930-х годов — первый в мире серийный истребитель с убирающимися шасси. Именно на такой машине летал легендарный Валерий Чкалов. Арт-объект стал способом сохранить память о подвиге советских пилотов, а заодно и украсил воздушную гавань.

Установка самолета приурочена к возобновлению полноценных празднований Дня Победы. В этом году ямальцы впервые после трехлетнего перерыва пройдут в колоннах «Бессмертного полка».

Теперь у пассажиров аэропорта появилась возможность сделать памятное фото с легендарным истребителем и узнать больше об истории советской авиации.

Ранее сообщалось, что Росавиация прокомментировала вылет самолетов с запасных аэродромов.