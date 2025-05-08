«Ишак» припарковался у аэропорта в ЯНАО
Рядом с аэропортом Нового Уренгоя установили макет самолета «Ишак»
Фото: [unsplash.com]
К 9 мая у аэропорта Нового Уренгоя установили точную копию знаменитого истребителя И-16 времен ВОВ. Макет в натуральную величину уже стал местной достопримечательностью, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Самолет, прозванный летчиками «Ишаком», был революционным для 1930-х годов — первый в мире серийный истребитель с убирающимися шасси. Именно на такой машине летал легендарный Валерий Чкалов. Арт-объект стал способом сохранить память о подвиге советских пилотов, а заодно и украсил воздушную гавань.
Установка самолета приурочена к возобновлению полноценных празднований Дня Победы. В этом году ямальцы впервые после трехлетнего перерыва пройдут в колоннах «Бессмертного полка».
Теперь у пассажиров аэропорта появилась возможность сделать памятное фото с легендарным истребителем и узнать больше об истории советской авиации.
Ранее сообщалось, что Росавиация прокомментировала вылет самолетов с запасных аэродромов.