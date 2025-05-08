Росавиация: севшие на запасных аэродромах 165 самолетов вылетели по назначению

По данным Росавиации, из 186 самолётов, которые приземлились на запасных аэродромах 6 и 7 мая, 165 успешно добрались до своих первоначальных пунктов назначения.

Министерство транспорта и Федеральное агентство воздушного транспорта продолжают внимательно следить за функционированием гражданской авиации в условиях действующих ограничений.

«По данным на 23:45 мск: из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6–7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов (89%)», — говорится в сообщении Росавиации.

Мэр Москвы Сергей Собянин немногим ранее сообщил о том, что были нейтрализованы два беспилотных летательных аппарата противника, которые приближались к городу. Вскоре после этого градоначальник сообщил об уничтожении еще двух дронов, которые также направлялись в сторону Москвы.

Таким образом, в общей сложности вечером 7 мая были уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать столицу.