Иск на миллионы к театру Кадышевой: юрист оценил риски для звезды народной сцены

Иск к театру Надежды Кадышевой на сумму свыше 2,17 миллиона рублей зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы, но до разбирательств дело может не дойти. Причина — процессуальные нарушения, из-за которых заявление пока не принято к производству. Подробности о претензиях и возможных последствиях порталу REGIONS прокомментировал юрист Илья Русяев.

Как сообщил юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб», на данный момент ситуация для театра не является критической, так как суд оставил заявление без движения до 10 марта. Данная мера, предусмотренная статьей 128 АПК РФ, означает временную паузу, необходимую для устранения формальных ошибок. В частности, истец не предоставил надлежащее подтверждение уплаты государственной пошлины, что является базовым требованием для начала процесса.

Более существенным препятствием может стать вопрос территориальной подсудности. Суд запросил дополнительные пояснения, почему дело должно рассматриваться именно в столице. По словам эксперта, в контракте между сторонами могло быть прописано условие о разрешении споров по месту нахождения заказчика, которое находится за пределами Москвы.

Дело в том, что арбитражный процессуальный кодекс позволяет контрагентам заранее выбрать суд для разрешения конфликтов, закрепив это в договоре. При наличии такого пункта истцу придется доказывать, что дело все же подсудно московскому арбитражу, иначе иск могут вернуть.

«Дальше все идет по простой развилке. Если до 10 марта недочеты будут устранены, суд примет иск к производству и начнется полноценное разбирательство. Если нет, иск вернут, и до рассмотрения спора дело просто не дойдет», — сказал мужчина.

Дальнейшее развитие событий зависит от оперативности предпринимателя: если до указанного срока ошибки исправят, начнется полноценное разбирательство. В противном случае иск вернут заявителю без рассмотрения. На текущий момент суть претензий остается туманной, так как детали оказанных услуг и наличие подписанных актов приемки не разглашаются. Эксперт резюмировал, что сегодня медийный резонанс вокруг имени Надежды Кадышевой значительно опережает юридическую реальность, поскольку формально судебный процесс еще даже не стартовал.

