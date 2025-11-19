Музыкальный критик предрек спад популярности Кадышевой

Музыкальная карьера Надежды Кадышевой может столкнуться с периодом спада популярности, считает музыкальный критик Павел Рудченко. В интервью NEWS.ru эксперт выразил мнение, что текущий всплеск интереса к творчеству солистки группы «Золотое кольцо» уже исчерпал свой потенциал и вскоре пойдет на убыль.

Причиной возможного охлаждения публики Рудченко называет недовольство поклонников включением в концертную программу выступлений сына артиста — Григория. По наблюдениям критика, зрители приходят на концерты не для того, чтобы увидеть саму исполнительницу, а потому негативно воспринимают передачу части сценического времени другому артисту.

По его словам, несмотря на недавний рост популярности, стратегия Кадышевой по продвижению семейного творчества может оказаться контрпродуктивной. Итогом этого подхода станет постепенное снижение зрительского интереса, поскольку аудитория голосует против изменений в привычном формате выступлений любимой артистки.

