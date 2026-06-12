Искал охотника, пропал сам: на Камчатке волонтер без компаса и связи потерялся в тайге

В Быстринском округе Камчатки спасатели и полиция ведут поиски мужчины-добровольца, который пропал во время участия в поисковой операции. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

По словам министра, группа добровольцев 9 июня самостоятельно отправилась на поиски охотника, пропавшего в Быстринском округе еще в ноябре 2025 года. В ходе операции участники разделились и пошли в разные стороны, после чего один из них потерялся. Предварительно установлено, что у мужчины не было с собой ни компаса, ни средств связи, ни навигационного оборудования.

Пропавший доброволец принимал участие в поисках 72-летнего Виктора Баркавтова, который ушел из села Эссо в сентябре 2025 года и до сих пор не вернулся. Активную фазу поисков охотника было решено прекратить в январе из-за отсутствия результатов, однако в мае их возобновили. Теперь спасателям приходится искать самого поисковика.

Для проведения операции утром в район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. К ним присоединятся местные спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. Сложность поисков усугубляется труднодоступностью местности — в лесу все еще сохраняется снежный покров.

Министр Лебедев в очередной раз обратился к местным жителям с просьбой не ходить в лес без компаса, устройств связи и навигации.