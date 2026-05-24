Искали 200 человек на 70 километрах: спасатели нашли тело россиянки, упавшей в реку в Южной Осетии

В Южной Осетии завершилась трехдневная поисковая операция, в ходе которой было обнаружено тело гражданки России. Как сообщили в МЧС республики, женщину нашли примерно в 35 километрах от места падения в реку Большая Лиахва. На месте происшествия лично присутствовал глава ведомства Ибрагим Гассеев, следственные органы уже уведомлены.

Погибшая приехала в Цхинвал из подмосковных Химок вместе с киносъемочной группой для показа фильма о местных жителях, участвовавших в СВО. Трагедия произошла вечером 21 мая в отдаленном селе Згубир Дзауского района. По предварительным данным, женщина сорвалась с подвесного моста. Прокуратура республики уже начала доследственную проверку, в ходе которой оценят безопасность турбазы и самого моста. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев взял расследование под личный контроль.

В поисковых операциях участвовали 200 человек, включая сотрудников МВД и Минобороны Южной Осетии. Спасатели обследовали территорию протяженностью около 70 километров — от места происшествия до цхинвальского микрорайона ЦАРЗ на границе с Грузией. Грузинская сторона также оказала помощь в поисках. Село Згубир расположено в ущелье Белых Туальцев, примерно в четырех километрах восточнее Транскавказской автомагистрали — единственной дороги, связывающей Южную Осетию с Россией.