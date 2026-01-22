«Искали не там»: горюющая мать Свечникова указала на нестыковку в гибели сына в Турции

В Стамбуле после пяти месяцев поисков идентифицировано тело российского спортсмена Николая Свечникова, пропавшего в августе прошлого года во время заплыва через пролив Босфор. Как пишет KP.RU , убитая горем мать звезды спорта требует у турецкой стороны выяснить точную причину гибели ее сына.

Результаты ДНК-экспертизы, проведенной вечером 21 января, официально подтвердили личность пловца. Родители погибшего, опознавшие тело утром 22 января, сейчас проходят необходимые формальные процедуры для организации перевозки останков в Москву, где планируется похороны.

Семья Свечникова намерена использовать время пребывания в Турции для выяснения ключевых обстоятельств трагедии. При этом родные полагают, что в истории есть нестыковки. Например, как сообщила мать спортсмена Галина Свечникова, поисковые операции изначально велись в районе старта заплыва, тогда как тело было обнаружено недалеко от финишной точки. Этот факт, а также состояние тела, требуют профессионального объяснения со стороны турецких правоохранительных и судебно-медицинских органов.

Вероятно, на ситуацию повлиял сильный шторм, обрушившийся на Стамбул в начале января и вызвавший сильное волнение в акватории пролива, что могло способствовать обнаружению останков. Однако матери важно получить детальные ответы.

«Будут установлены все обстоятельства и причины, приведшие к этой трагедии. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая», — сделали официальное заявление в Генеральном консульстве России в Стамбуле.

До получения официальных результатов расследования семья отвергает любые спекулятивные версии о преднамеренном исчезновении или непрофессионализме пловца, отмечая его спортивный разряд, опыт подобных заплывов и стабильные жизненные обстоятельства.

Ранее экспертиза ДНК показала, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечнику.