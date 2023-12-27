Искусавшая полицейских семейная пара в ЯНАО попала под уголовное дело

Инцидент случился 18 декабря 2023 года. Женщина позвонила в полицию и пожаловалась на противоправные действия в ее отношении. Полиция прибыла на место вызова, однако обнаружила пьяных супругов. Гражданка тут же объявила, что пошутила.

31-летнюю хозяйку и ее 28-летнего мужа забрали в отделение полиции. Находящиеся в состоянии опьянения задержанные стали сопротивляться, а затем набросились на полицейских. Женщина стала бить правоохранителей ногами, а мужчина кусаться, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Изначально пару хотели привлечь к административной ответственности за хулиганство, но после нападения на стражей порядка ситуация осложнилась. Теперь возлюбленные проходят как фигуранты уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.