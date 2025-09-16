Искусственный интеллект меняет жизнь пассажиров общественного транспорта

Проблему очередей на автобусных остановках в Московской области решают с помощью ИИ. Он анализирует данные с камер видеонаблюдения, как сообщил REGIONS .

В Подмосковье искусственный интеллект помогает бороться с очередями на автобусных остановках. Об этом сообщили в областном Мингосуправления, пояснив, что нейросеть анализирует ситуацию на остановках в часы пик.

ИИ использует данные с камер системы «Безопасный регион». Нейросеть отслеживает количество людей, ожидающих автобус, а также собирает информацию о самом месте и работе транспорта. Анализ позволяет выявлять нарушения и задержки.

Если на какой-то остановке регулярно скапливается много людей, ответственный перевозчик принимает меры. По словам представителей министерства, перевозчик может изменить расписание, увеличить количество автобусов или направить транспорт с большей вместимостью.

