Искусственный интеллект начнет помогать подмосковным лесничим в работе

Ожидается, что использование дронов и систем искусственного интеллекта для обследования лесных территорий существенно снизит нагрузку на лесничих и инспекторов и позволит перераспределить рабочие ресурсы на другие направления. Искусственный интеллект не заменит лесничего-профессионала, а поможет ему выполнять свои обязанности быстрее и эффективнее.

Примечательно, что дроны помогут разгрузить работу лесничества почти на сорок процентов. Уже с апреля этого года все маршруты патрулирований будут внесены в приложение «Проверки Подмосковья». Новая система поможет отслеживать движение инспекторов по заранее утвержденному маршруту. Таким образом будет видна реальная картина выполненной работы за определенный период.

Владислав Мурашов также дал ряд поручений, согласно которым Комлесхоз должен подготовить предложения разработчикам беспилотных систем по применению дронов в лесном хозяйстве.