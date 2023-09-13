Искусственный интеллект нарисовал портрет подмосковного города Ступино

Художник из Москвы Кирилл Соловьев запустил проект «Города России глазами нейросети», в рамках которого различные города, в том числе, подмосковный город Ступино, показаны в виде портретов людей. Об этом сообщает интернет-издание instupino.ru.

По данным издания, нейросеть создает картины по текстовому описанию. Автор проекта перед началом работы проводит мини-исследование, читает историю города, выделяет ключевые слова, после чего передает информацию искусственному интеллекту. Иногда интересные факты ему присылают подписчики, отметил Соловьев.

«Я придумываю примерный образ в голове, после чего описываю его словами. Дальше уже идет перебор вариантов с отсеиванием лишнего из запроса. И так, пока образ от нейросетки не совпадет с образом в голове», — сказал автор.

При создании портрета Ступино художник делал отсылку отсылка к самолетостроению, он выбрал аналогию в виде бумажного самолетика.