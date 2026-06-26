Искусственный интеллект не справился: Ford возвращает уволенных инженеров, чтобы спасти качество автомобилей

Американский автогигант Ford столкнулся с неожиданной проблемой: автоматизированные системы, внедренные в производство и проектирование, оказались не такими надежными, как предполагалось. Компании пришлось нанимать опытных техников — иногда привлекая бывших сотрудников — для исправления ошибок, допущенных роботами. Об этом сообщил вице-президент по разработке автомобильного оборудования Чарльз Пун.

По словам Пуна, компания ошибочно полагала, что внедрение искусственного интеллекта и корректировка требований к конструкции автоматически обеспечат высокое качество продукта. Однако эффективность ИИ полностью зависит от качества данных, используемых для обучения моделей. Кроме того, Ford недооценил ценность накопленных знаний своих опытных инженеров, прошедших через множество циклов разработки автомобилей. Сочетание этих факторов привело к снижению качества автомобилей.

Некоторые из самых опытных сотрудников ушли до того, как их знания были полностью перенесены в автоматизированные системы. Это потребовало возвращения части из них для переобучения работе с системами или наставничества над молодыми инженерами, которые испытывали трудности с поддержанием качества. Ford нанял, повысил в должности или вернул более 350 опытных инженеров. Им поручили не только руководить молодыми специалистами, но и улучшать сбор данных и обучение ИИ, лежащие в основе автоматизированных систем.

В настоящее время Ford лидирует в антирейтинге по количеству отзывов автомобилей, а его рейтинги качества снизились за последние несколько лет.