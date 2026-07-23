Минздрав расширил перечень редких заболеваний

Министерство здравоохранения России внесло синдром Рафика в официальный перечень орфанных заболеваний. Соответствующие изменения опубликованы в ведомственном документе на сайте министерства.

После обновления перечень включает 304 редких заболевания. Синдром Рафика относится к наследственным патологиям и, как правило, проявляется уже в раннем детском возрасте.

Для заболевания характерен комплекс нарушений, затрагивающих интеллектуальное, психическое и моторное развитие ребенка. Кроме того, среди типичных симптомов специалисты выделяют ожирение и снижение мышечного тонуса. В настоящее время терапия при данной патологии направлена преимущественно на устранение симптомов и поддержание состояния пациента.

Включение новых диагнозов в перечень орфанных заболеваний позволяет совершенствовать систему их выявления, а также упрощает процедуру регистрации лекарственных препаратов, предназначенных для лечения таких редких патологий. Благодаря этому расширяются возможности оказания специализированной медицинской помощи пациентам с подобными заболеваниями.

Ранее сообщалось о скандале с хирургической ошибкой в волгоградской больнице.