Искусственный интеллект помогает контролировать чистоту общественных территорий в Подмосковье

Нейросеть контролирует чистоту общественных территорий Подмосковья с помощью камер «Безопасного региона», которые установлены в 44 округах. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

«В дальнейшем они заработают во всех муниципалитетах. Искусственный интеллект уже научился находить граффити, смет, листовки, мусор, ямы и нерабочие фонари», — уточнила глава ведомства Надежда Куртяник.

В министерстве пояснили, что нейросеть создает кадр с нарушением, после чего фиксирует адрес камеры, муниципалитет, время и вид нарушения. Данную информацию направляют ответственному исполнителю в администрацию городского округа или управляющую компанию для подтверждения или опровержения факта нарушения. Выявленный недочет устраняют, после чего подгружают фотоотчет в приложение и направляют сотруднику ГУСТ Подмосковья, который контролирует проверку. Министр добавила, что в регионе установлены более 1,5 тысячи камер, которые проводят проверки два раза в сутки.

Отметим, что ИИ-решения в регионе разрабатывает подведомственная Мингосуправления ИТ-компания «МАКСИМУМ», проект запустили совместно с ГУСТ региона.