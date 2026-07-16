Искусственный интеллект рассчитал, где в России дожди затянутся до середины августа

Вторая половина лета разделит Россию на дождливый центр и знойный юг. По прогнозу, рассчитанному технологией «Метеум» на базе искусственного интеллекта и предоставленному REGIONS метеорологами «Яндекс Погоды», Центральная Россия и Урал уйдут под дожди, тогда как южные регионы останутся во власти жары.

В Москве после дождей в начале недели к выходным потеплеет до +26…+28 градусов, но следующая неделя вновь принесет ливни при +22…+26. Похожая картина в Воронеже: +26…+30 и почти ежедневные осадки. В обоих городах дождливая погода сохранится до середины августа. Петербург после +22…+25 уйдет в +18…+22, и дожди разной интенсивности займут больше трети периода. Волгоград, Краснодар и Ростов-на-Дону, напротив, встретят вторую половину июля с +28…+32 и минимумом осадков, а на следующей неделе жара усилится до +32…+36, в Ростове возможны кратковременные скачки до +37…+39. Лишь в первой половине августа на юге местами возрастет вероятность дождей.

В Поволжье — Казани, Нижнем Новгороде, Самаре — текущая неделя дождливая, к выходным прояснится и потеплеет до +24…+27. На следующей неделе — снова неустойчивость с дождями в первой половине и улучшением к выходным. Екатеринбург и Пермь ждут почти ежедневные дожди с температурой от +18…+22 до +25…+28. В Челябинске и Уфе осадки тоже регулярны, но к выходным возможны прояснения и прогрев до +24…+30. Сибирь — Новосибирск, Омск, Красноярск — проведет вторую половину июля под дождями; в Красноярске осадки обещают быть почти непрерывными при +24…+28. На стыке июля и августа осадков станет меньше, а температура опустится до +18…+22, при этом Омск даже в августе останется под частыми дождями.