Искусственный интеллект разогнал Nikkei до небес, а инвесторы уже фиксируют прибыль и бегут

Иностранные инвесторы начали активно выходить из японских акций, фиксируя прибыль на фоне опасений перегрева рынка, вызванного бумом искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Japan Exchange Group, только за неделю, завершившуюся 29 мая, нерезиденты продали японские бумаги почти на 2,5 миллиарда долларов.

Продажи начались после того, как технологический индекс Nikkei 225 впервые в истории превысил отметку в 65 тысяч пунктов. Рост обеспечили прежде всего компании, связанные с ИИ, — SoftBank Group, Kioxia Holdings и Murata Manufacturing. Однако стремительный взлет вызвал у ряда участников рынка тревогу за его устойчивость.

Управляющий директор британской аналитической компании Pelham Smithers Associates Пелхэм Смитерс заявил, что растет ощущение превращения ИИ в пузырь. По его оценкам, около 70 процентов роста японского фондового рынка в 2026 году придется на акции компаний из экосистемы искусственного интеллекта. Он полагает, что глобальные инвесторы проявляют все большую осторожность и хотят уйти из Японии, вкладываясь в менее развитые в сфере ИИ рынки, такие как Европа.

Ранее Международный валютный фонд предупредил, что бум искусственного интеллекта чреват грандиозным крахом из-за слишком оптимистичных ожиданий, сравнимым по масштабам с обрушением доткомов в 2000–2001 годах.