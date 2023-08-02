Искусственный интеллект в Подмосковье способен выявлять безнадзорных собак с высокой точностью

В Московской области обучили искусственный интеллект выявлять безнадзорных собак с точностью в 86%, данная работа будет продолжена, сообщили в областном Минсельхозпроде. Ее проводят в рамках пилотного проекта по отслеживанию безнадзорных собак.

«В пилотном проекте задействовано 1300 камер системы «Безопасный регион», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В министерстве уточнили, что данный пилотный проект для отслеживания бездомных собак, в котором применяются технологии искусственного интеллекта, реализуется в России впервые. Нейросеть анализирует полученные изображения животных, проверяя наличие рядом с ним хозяина, поводка, намордника. После этого данные передаются для отлова животного, а после — вакцинации, чипирования и помещения собаки в приюты.

«В перспективе мы работаем над тем, чтобы система могла самостоятельно определять маршрут передвижения животного. <…> Это позволит нам превентивно решить проблему — отлавливать животных до момента обнаружения ее жителями и подачи жалобы», — добавил зампред.

Отметим, что проект разработали совместно с Мингосуправления Подмосковья. Завершить тестирование и начать работу нейросети планируют в ноябре текущего года.