Искусственный стукач: как безобидный чат с ИИ может обернуться визитом силовиков

Популярный чат-бот ChatGPT может стать невольным информатором спецслужб, если пользователь задаст ему критические вопросы. Как пояснил Life.ru адвокат Михаил Салкин, нейросеть фиксирует некоторые запросы и передает правоохранителям.

Хотя ИИ самостоятельно не анализирует переписку для доносов, эти данные становятся доступны при официальных запросах. Осторожность следует проявлять при использовании российских аналогов ChatGPT — они гарантированно раскрывают переписку по решению суда. Западные сервисы тоже небезопасны: при подозрении в уголовных преступлениях против личности они могут передать данные правоохранительным органам, несмотря на политические разногласия между странами.

Эксперт выделил пять самых опасных типов запросов: инструкции по созданию оружия, рецепты взрывчатых веществ, планы терактов, схемы кибератак и методы уклонения от правосудия. При этом Салкин подчеркивает, что ИИ не является стукачом, но становится инструментом в руках спецслужб, когда речь идет о реальных угрозах.

К тому же, пользователи должны помнить, что цифровой след невозможно стереть полностью. Даже удаленные запросы остаются в логах серверов и могут быть восстановлены по решению суда.

Ранее сообщалось, что Москва лидирует по интересу к ИИ-агентам.