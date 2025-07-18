Москва лидирует по интересу к ИИ-агентам: в 2,2 раза больше запросов, чем в других городах-миллионниках

Москва заняла первое место среди российских городов-миллионников по доле поисковых запросов в Яндексе, связанных с ИИ-агентами. Пользователи из столицы интересовались этой темой в 2,2 раза чаще, чем в среднем по другим миллионникам. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс», проанализировав изменения пользовательского интереса к ИИ-ботам и ИИ-агентам в зависимости от города, возраста, пола и целей использования. Данные имеются в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отличие ИИ-ботов от агентов

ИИ-бот — это нейросетевая программа, предназначенная для общения с пользователями и помощи в решении задач по заданным запросам. В отличие от него, ИИ-агент обладает более широкими возможностями: он может самообучаться, анализировать информацию, адаптироваться к изменениям и самостоятельно достигать поставленных целей без постоянного участия человека.

По данным «Яндекса», в июне 2025 года интерес к ИИ-ботам вырос в 1,7 раза по сравнению с июнем 2024 года. ИИ-агенты за прошедший год оформились как полноценное направление: если в июле 2024 года количество запросов про них составляло около 1,5 тыс., то только за первую половину июля 2025 года — уже десятки тысяч. Также увеличилось внимание пользователей к бесплатным решениям: в июне 2025 года слово «бесплатно» при поиске ботов упоминалось в 2,5 раза чаще, чем годом ранее, а при поиске агентов — в 5,4 раза.

Дополнительно аналитики изучили переходы из Яндекс Поиска на сайты популярных ИИ-ботов за июнь 2025 года. Более 90% таких переходов пришлись на четыре сервиса: ChatGPT, DeepSeek, Character.AI и нейросеть Алису — все они предлагают бесплатный доступ. Исследование базировалось на агрегированных обезличенных данных по поисковым запросам, содержащим слова [ai, ии, аи, ii] и [агент, agent, бот, bot].

Статистика

Помимо Москвы, в пятерку городов-миллионников с наибольшей долей запросов об ИИ-агентах вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Казань.

Что касается ИИ-ботов, то здесь столица оказалась ближе к концу рейтинга. Это может объясняться тем, что москвичи уже активно пользуются ботами и переходят к ним напрямую, минуя поисковики.

Независимо от города ИИ-ботами особенно интересуются несовершеннолетние — они ищут их в 3,2 раза чаще, чем пользователи Поиска в целом. ИИ-агенты больше привлекают молодую аудиторию. Чаще всего их ищут пользователи от 25 до 34 лет — в этой группе доля запросов на 60% выше, чем по поиску в целом.

Интерес к ботам у мужчин примерно на 20% выше, чем у женщин. Агентами мужчины интересуются еще активнее — почти в три раза чаще женщин.

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