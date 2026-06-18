В туристическом сообществе Мурманской области продолжаются споры о сравнении Кольского Севера с Исландией. Путешественники указывают на различия в состоянии дорог, уровне сервиса и благоустройстве территорий. Гид Дмитрий Бабенко в беседе с журналистами пояснил, почему напрямую сопоставлять два региона не совсем корректно.

По словам эксперта, экономические условия и масштабы развития двух территорий существенно отличаются. Доля туризма в валовом внутреннем продукте Исландии достигает почти 9 процентов, тогда как в валовом региональном продукте Мурманской области этот показатель составляет около 3 процентов, что близко к среднероссийскому уровню.

Бабенко также обратил внимание на разницу в инфраструктуре. Протяженность автомобильных дорог в Исландии — около 13 тысяч километров, тогда как в России этот показатель достигает 1,5 миллиона километров. Еще одним фактором он назвал особенности налоговой системы: в Исландии подоходный налог для физических лиц варьируется от 31,45 до 46,25 процента.

Именно поэтому, по мнению гида, многие вопросы развития территорий нельзя решить быстро. В качестве примера он привел полуострова Средний и Рыбачий, где существуют объективные особенности, связанные с дорогами, мостами и транспортной доступностью.