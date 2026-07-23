«Испанский стыд» за Золотое кольцо: турист показал, во что превратился Переславль-Залесский

Российский турист Константин Масалыгин посетил Переславль-Залесский и описал увиденное как «испанский стыд». Впечатлениями от поездки он поделился с авторами блога «Тонкости туризма» на платформе « Дзен ».

Поездка состоялась 4 июля 2026 года. Первое, что бросилось в глаза путешественнику, — заросшие сорняками улицы в центре города. По его словам, пространство между УФМС и зданием суда утопало в крапиве и бурьяне, а о газонокосилках там, судя по всему, не знают вовсе. Центральная часть Переславля-Залесского оказалась перекопанной, и пройти, не испачкавшись, было практически невозможно. Обстановка напомнила Масалыгину «квест на выживание» и разруху 1990-х годов.

Отдельное удивление вызвал тот факт, что днем в выходной день многие заведения и магазины оказались закрыты. Турист отметил полное отсутствие инфраструктуры для гостей города, включая элементарные удобства вроде нормальных туалетов. Он признался, что испытал жгучее чувство неловкости за состояние города, который является частью национальной истории и достояния, и выразил недоумение, почему на его реставрацию и благоустройство не выделяются средства.