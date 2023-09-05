«Исполнить законодательство можно, если заставить людей жить как в средневековье»

— Ученые из сибирского отделения фиксируют ухудшение состояния озера по отдельным параметрам. Например, неблагоприятная санитарно-микробиологическая обстановка в прибрежных водах вблизи населенных пунктов, сокращение периодичности возникновения крупных пожаров, разрушение береговой полосы на побережье Байкала, оползни и прочее. На ваш взгляд, с чем это связано, учитывая, что вся промышленная деятельность в центральной экологической зоне запрещена? Что необходимо сделать, чтобы снизить нагрузку на озеро?

— Все названные факторы, по сути, вообще не про промышленную деятельность, они скорее о том, что люди на Байкале живут. Санитарно-биологическую обстановку никак не изменяют промышленные объекты, а вот выгребные ямы частных домохозяйств очень изменяют. Добавьте к этому дикий туризм, и вы поймете, почему в Байкале становится все больше кишечной палочки.

То же самое касается и пожаров. Пожары всегда возникали в природе с определенной периодичностью еще до существования человека, а учащаются они, потому что туристы жгут костры, местные ходят заготавливать черемшу, «черные лесорубы» пытаются скрыть следы своей деятельности.

В действительности можно так же рассуждать и о других факторах, но уверен, что основная мысль и так понятна. Для снижения нагрузки на озеро запретить промышленное освоение прибрежной территории явно недостаточно, нужно еще правильное отношение населения к природным богатствам. Нужны очистные сооружения, необходимо регулировать поток туристов и т. д. Это если мы не рассматриваем радикальный вариант расселения жителей с берегов Байкала. Кстати, во многих странах поступили бы именно так.

Фото: [ ©Алексей Даничев/РИА Новости ]

Поэтому рецепт создания идеальной модели взаимодействия людей с озером Байкал кроется, как мне кажется, в наличии в наборе специальных законодательных актов, обладающих одновременно двумя на первый взгляд противоречивыми характеристиками. Они должны быть, с одной стороны, непоколебимыми, обязательными к исполнению и постоянными, а, с другой стороны, иметь надежный механизм коррекции, подразумевающий априори тот факт, что законы пишут люди, которые могли что-то не учесть.

Понятно, что столь парадоксальную задачу можно решить лишь за счет публичности и широкого обсуждения всего байкальского законодательства. Однако здесь хочется предостеречь от явного популизма: при всем уважении к разного рода общественникам мнение профессионального экспертного сообщества должно быть превыше всего. Правда это, в свою очередь, накладывает и обязательства сообщества отвечать за свое экспертное мнение, в том числе и карьерой. Мне кажется, что именно вот такая «живая балансировка» позволит сохранить озеро Байкал при условии развития рекреационной экономики на нем.

— Комитет ЮНЕСКО высказывает беспокойство регулированием уровня воды выше одного метра. Можно ли от этого отказаться?

— Будучи химиком, мне сложно, рассуждать о том, какие последствия несет изменения уровня озера Байкал, однако я не могу не отметить одну тенденцию: пока ученые просят денег у энергетиков на изучение причин снижения уровня Байкала, которые рискуют привести к снижению электрогенерации, уровень озера, забыв посоветоваться с учеными, начинает резко повышаться, вызывая необходимость повышенных холостых сбросов на ГЭС. Похоже, у коллег нет никакого четкого понимания причин и периодичностей изменения уровня озера, зато есть четкое желание не упустить повод. Но повторюсь еще раз, на этот вопрос лучше ответят специалисты других профилей наук.

Фото: [ ©Алексей Майшев/РИА Новости ]

— В Госдуме обсуждается законопроект о необходимости создания селезащитных и гидротехнических сооружений, противопожарных разрывов, расширения кладбищ, реконструкции дорог и строительства канализационных сооружений. Это потребует вырубки лесных насаждений на отдельных участках. На ваш взгляд, как минимизировать при этом нагрузку на экосистему?

— Да, данный законопроект наделал немало шума. Мне кажется, это еще одна история о том, как желая защитить Байкал, можно «переусердствовать». По сути, сплошной рубкой считается вырубка 10 соток леса. То есть вы на самом деле ничего нового на Байкале сделать не сможете. Когда Федеральный экологический оператор «Росатома» начал строить очистные сооружения, чтобы убрать воду из карт-накопителей Байкальска, стало ясно, что 3 километра трубы для передачи воды проложить невозможно. Труба должна лежать по прямой, а вырубка нескольких десятков деревьев, лежащих у нее на пути, пойдет вразрез с законодательством.

Выше мы говорили о необходимости постройки очистных сооружений — так вот это благое дело тоже невозможно сделать, поскольку для очистки необходимы отстойники, а это площадь нескольких футбольных полей. И где, простите, эту площадь взять? Но совершенно вопиющий пример с кладбищем и невозможность хоронить усопших — это совсем из ряда вон. Получается, что исполнить это законодательство можно, либо расселив всех людей с берегов Байкала, либо заставив людей жить на берегах Байкала, как в средневековье: без дорог, мусорок, элементарных удобств.

Фото: [ ©Алексей Даничев/РИА Новости ]

И ведь посмотрите, какая странная вещь: закон, запрещающий рубки на Байкале, написала инициативная группа людей, а обсуждение изменений ведется так яростно, как будто мы отменяем законы Божьи. И никто даже не думает, что люди, написавшие закон, могли просто ошибиться. Да, из благих побуждений, но ошибиться. Поэтому, мне кажется, что инициатива о внесении изменений в закон просто необходима, другое дело, что контроль за тем — кто и как пользуется этими изменениями, должен быть строжайшим и максимально открытым.

Непонятным также кажутся доводы относительно невозможности удлинения сроков действия поправок: изначально предполагалось, что отмена запрета на рубки будет действовать 2 года, сейчас срок предложили увеличить. Мне кажется, что не учитывать изменившиеся внешние обстоятельства, включая появление дополнительных трат федерального бюджета, сложности с завозом иностранного оборудования, удлинением производственного цикла оборудования отечественного — требует удлинить срок действия закона. Иначе мы рискуем оказаться в глупой ситуации того, что мы проведем конкурсные процедуры, закупим оборудование, переждем зиму, пока делать ничего нельзя и тут — бац — и срок действия поправки истек, начинай все сначала. Понятно, что это недопустимо.