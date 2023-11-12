Исполнительница хита «Ту-лу-ла» спела для российских бойцов на импровизированной сцене

В социальных сетях появилась информация о выступлении российской рок-певицы в зоне проведения спецоперации (СВО). Как пишет сайт aif.ru , Юлия Чичерина исполнила специально для бойцов Центрального военного округа (ЦВО) свои старые хиты.

Напомним, что Юлия Чичерина является автором собственных песен, а также заслуженной артисткой Российской Федерации. Стало известно, что она провела небольшое мероприятие в зоне специальной военной операции.

Таким образом, певица выступила на импровизированной сцене для бойцов ЦВО. А они, в свою очередь, расселись перед Чичериной и прослушали вживую старые, но такие знакомые хиты. К слову, многим бойцам она даже дала свой автограф.

Ранее рэпер Моргенштерн* рассказал о возможности выступить в зоне СВО. Артист признался, что тщательно взвесит все «за» и «против» того или иного решения, если «такое предложение поступит».

*Минюстом РФ признан иностранным агентом