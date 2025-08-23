23 августа в Москве на 58-м году жизни скончался российский журналист Кирилл Вышинский, бывший главный редактор «РИА Новости Украина» и действующий исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня». Об этом сообщило РИА Новости.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь, с которой Вышинский боролся последнее время, но недуг оказался сильнее.

Гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подчеркнул, что Вышинский является образцом высочайшего гражданского и профессионального уровня. Киселев охарактеризовал его как талантливого журналиста и «патриота нашей общей культуры», который столкнулся с «всей изощренной жестокостью пещерного украинского нацизма».

«Лишь за сотрудничество с нашей редакцией его бросили в тюрьму, где он провел долгие 15 месяцев в сравнимых с пытками условиях… Кирилл Вышинский останется в нашей памяти примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта», — цитирует Киселева РИА Новости.

С октября 2006 года Вышинский работал собственным корреспондентом ВГТРК в столице Украины. После событий февраля 2014 года он занял пост руководителя «РИА Новости Украина» в медиахолдинге МИА «Россия сегодня». В сентябре 2015 года он получил гражданство Российской Федерации, при этом сохранив украинское гражданство.