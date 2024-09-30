На Кубани по делу генерала Кузнецова арестована недвижимость на 50 млн руб.

Столичный суд заморозил недвижимость краснодарского предпринимателя Льва Мартиросяна, которого обвиняют в даче взятки экс-начальнику Главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Соответствующей информацией поделился ТАСС, ссылаясь на официальные документы.

Согласно данным источника, суд наложил арест на недвижимость предпринимателя Льва Мартиросяна. Речь идет о жилом доме, двух квартирах и земельном участке. Также под арест попал автомобиль BMW X5. Общая стоимость арестованного имущества превышает 50 млн руб. Данная мера направлена на обеспечение исполнения обвинительного приговора и взыскания штрафов.

Мартиросян не признает свою вину, утверждая, что его действия были частью коммерческого проекта. В отношении Кузнецова возбудили уголовное дело по факту получения взятки.

Ранее экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков просил отпустить его из СИЗО из-за статуса ветерана. Обвиняемого подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий.