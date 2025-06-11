Исполняющим обязанности мэра Красноярска назначили первого заместителя

Согласно уставу Красноярска, в случае отсутствия мэра его обязанности переходят к первому заместителю с самым продолжительным опытом работы на этой должности, что и произошло в данном случае.

Шувалов отметил, что губернатор края Михаил Котюков определил приоритетные направления работы, которые мэрия продолжит реализовывать.

Ключевыми задачами являются поддержание стабильной обстановки в городе, непрерывное продвижение проектов развития с учетом ответственности перед горожанами, а также своевременное и качественное выполнение запланированных работ по ремонту дорог и благоустройству.

Особое внимание будет уделено подготовке к предстоящему отопительному сезону, а также к началу нового учебного года в школах и детских садах.

Напомним, что 9 июня действующий мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан по подозрению в получении взятки, превышающей 180 млн руб. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы 10 июня принял решение о заключении Логинова под стражу до 4 августа.