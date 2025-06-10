Мэра Красноярска Логинова отправили в СИЗО на два месяца

Московский суд вынес решение об аресте мэра Красноярска Владислава Логинова. Градоначальника отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщило РИА Новости.

Логинова обвиняют в том, что он получил порядка 180 млн руб. за помощь коммерческой компании. Он обеспечивал фирме возможность выиграть тендер на ремонт автомобильных дорог. Часть средств чиновник получил натурой в виде бани на принадлежащем ему участке земли. Дело красноярского мэра рассматривал Басманный суд города Москвы.

«Избрать обвиняемому Логинову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 августа», — таков был его вердикт.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке арестовали россиянина Гугнина по делу об отмывании $530 млн. Обвинение связано с деятельностью его криптовалютной компании Evita, которая, по версии американских правоохранителей, использовалась для проведения незаконных транзакций, в том числе для обслуживания подсанкционных банков России. Арестованному грозит 60 лет заключения, если его признают виновным.