Используют вместо цацки: священник объяснил, чем грозит ношение креста в качестве бижутерии

Православный священник Владислав Береговой в беседе с RT заявил , что использовать крест в качестве модного аксессуара недопустимо. Он объяснил, что это сакральный символ веры, а не элемент декора, и назвал кощунством размещение распятия на обуви или ниже пояса.

В Русской православной церкви дали категоричный ответ относительно использования креста в качестве элемента украшения или декора. Священник Владислав Береговой в интервью RT подчеркнул, что подобное отношение к главному символу христианства неприемлемо.

По словам представителя духовенства, крест является не просто изображением, а глубоким сакральным символом, олицетворяющим верность Христу и напоминающим человеку о его жизненном пути. Он призван быть спутником веры, а не модным дополнением к образу.

Священник уточнил, что изображение креста на одежде допускается лишь в том случае, если это является осознанным исповеданием своей веры. При этом он указал на важность расположения символа: его место выше груди, ближе к сердцу. Наносить крест на предметы гардероба, расположенные ниже пояса, к примеру на джинсы, или использовать его в дизайне сережек священнослужитель назвал недопустимым действием.

Отдельное внимание в разговоре было уделено обуви с крестообразными узорами. Владислав Береговой пояснил, что если производитель намеренно изображает на подошве именно христианский крест, это является кощунством. Однако если рисунок представляет собой абстрактный геометрический орнамент и не позиционируется как религиозная символика, он не несет в себе сакрального смысла.

В завершение священник отметил, что ношение подобных вещей по незнанию не является непростительным грехом и может быть искуплено покаянием. В то же время он предупредил, что сознательное использование священного символа для эпатажа или насмешки является тяжким прегрешением.