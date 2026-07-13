Испорченное воскресенье и вина за пять минут у кулера: психолог сказал, как понять, что вы трудоголик

Клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский в беседе с ИС « Вести » перечислил признаки, по которым можно распознать нездоровый трудоголизм и хронический стресс еще до того, как они приведут к серьезным последствиям.

По его словам, первый тревожный сигнал — когда воскресенье оказывается испорченным мыслями о предстоящем понедельнике. Второй — если по дороге на работу или в метро человек не может отключиться и начинает паниковать. Третий — чувство вины за то, что вышел к кулеру на пять минут без телефона.

Психолог посоветовал выстраивать жизнь вокруг отдыха, а не работы. Он рекомендовал обязательно вносить в календарь обед и короткие прогулки по десять минут, а до кулера ходить без телефона, чтобы давать мозгу освободиться.