Испорченное воскресенье и вина за пять минут у кулера: психолог сказал, как понять, что вы трудоголик
Психолог Самбурский: жизнь нужно строить вокруг отдыха, а не работы
Клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский в беседе с ИС «Вести» перечислил признаки, по которым можно распознать нездоровый трудоголизм и хронический стресс еще до того, как они приведут к серьезным последствиям.
По его словам, первый тревожный сигнал — когда воскресенье оказывается испорченным мыслями о предстоящем понедельнике. Второй — если по дороге на работу или в метро человек не может отключиться и начинает паниковать. Третий — чувство вины за то, что вышел к кулеру на пять минут без телефона.
Психолог посоветовал выстраивать жизнь вокруг отдыха, а не работы. Он рекомендовал обязательно вносить в календарь обед и короткие прогулки по десять минут, а до кулера ходить без телефона, чтобы давать мозгу освободиться.