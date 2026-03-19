Исповедь в неволе: как Крестопоклонная неделя объединила осужденных и священника в мордовской колонии

В исправительной колонии № 11 УФСИН России по Республике Мордовия прошли особые богослужения, приуроченные к Крестопоклонной неделе Великого поста. Священнослужитель отец Александр совершил для осужденных таинства исповеди и причастия, которые в православной традиции считаются важнейшими моментами духовного очищения и укрепления веры.

По словам представителей учреждения, обряды помогают верующим, оказавшимся в местах лишения свободы, обрести душевный покой и силы для дальнейшего исправления. Особое внимание священник уделил тем, кто отбывает наказание по тяжким статьям. Отец Александр провел с ними индивидуальные беседы, направленные на профилактику суицидального поведения. Такая поддержка помогает осужденным найти внутренние ресурсы и не терять надежду даже в сложных жизненных обстоятельствах.

Визит священника состоялся в рамках взаимодействия УФСИН с Русской православной церковью, которое регулярно организует духовное окормление заключенных в мордовских колониях.