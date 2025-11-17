«Исправительные работы за тунеядство»: в России предложили наказывать нетрудоустроенных граждан
Бородин призвал наказывать нетрудоустроенных россиян обязательными работами
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой ввести уголовную ответственность за тунеядство. Об этом стало известно интернет-изданию «Абзац».
Соответствующее обращение направлено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
В качестве обоснования этого законопроекта Бородин указал на кадровый голод, рост преступности в связи с нелегальной миграцией и наличие в России демографических проблем.
В случае принятия закона за тунеядство будет предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.
Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев призвал родителей не запугивать детей работой дворника.