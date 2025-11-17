Россиян попросили не запугивать своих детей профессией дворника из-за плохих отметок в школе

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев обратился к родителям с просьбой не использовать в качестве мотивации для школьников запугивание работой дворника, передает «Фонтанка».

По его словам, такие высказывания не способствуют улучшению успеваемости, а напротив, могут привести к серьезным психологическим проблемам у ребенка.

«Это абсолютно не мотивация. Она [эта фраза] часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться», — подчеркнул Музаев.

Он добавил, что эффективная поддержка детей должна проявляться в демонстрации доверия и готовности совместно преодолевать трудности, связанные с подготовкой и сдачей экзаменов.

Такой подход, по мнению главы ведомства, является более конструктивным и способствует созданию здоровой образовательной среды.

Накануне «Газета.Ru» сообщила, что за два месяца осени спрос на дворников в России показал необычный рост. За сентябрь и октябрь количество таких вакансий увеличилось на 32%, а средняя заработная плата специалистов по уборке территорий достигла 42,3 тыс. руб., что на 38% выше показателей предыдущего года.

Ранее стало известно, что российские вузы переходят на новую систему образования с 2026 года.