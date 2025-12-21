В Эстонии расторгли трудовой договор с водителем школьного автобуса, в салоне которого во время поездок детей транслировалось обращение президента России Владимира Путина.

Об этом заявил руководитель профессионально-технического центра Ида-Вирумаа Хендрик Агур.

«Дьявол знает, что это такое... Я включил радио и испугался, не веря своим ушам, — отметил Агур. — Именно в такой обстановке наши ученики ездили на занятия».

По его словам, новый водитель будет обязан не только придерживаться эстонских ценностей, но и обеспечивать правильную языковую среду во время перевозок.

Ранее сообщалось о том, что президент Эстонии Алар Карис заявил, что больше не слушает глупцов.