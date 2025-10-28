Испытание на прочность: боец «Потока» преодолел 24 км пешком после шестидневной засады

Российский военнослужащий с позывным Бокс, отличившийся во время операции «Поток», пешком преодолел 24 км до расположения подразделений ВСУ после шестидневной засады. Об этом рассказал корреспондент RT Влад Андрица.

По словам военкора, Бокс вместе с сослуживцами отправился на выполнение нового боевого задания спустя несколько суток после завершения операции «Поток». Военнослужащие провели необходимую подготовку и начали продвижение в направлении населенного пункта Демидовка.

Андрица отдельно отметил физическую форму бойца.

«Он в апреле отсидел шесть дней в трубе без еды и воды и так далее. После этого у них был марш на Демидовку в составе малой штурмовой группы. Я думаю, что вопрос о его физической подготовке автоматически (...) снимается», — рассказал военкор.

После этого экстремального испытания военнослужащий в составе малой штурмовой группы совершил многокилометровый марш в направлении Демидовки.

Операция «Поток» — это тактический маневр, в ходе которого подразделения ВС РФ использовали трассу магистрального газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» для выхода в тыловые позиции ВСУ на территории Курской области в марте 2025 года.

Ранее сообщалось, что боец спецоперации из Башкирии в одиночку ликвидировал украинскую ДРГ.