Подвиг в приграничье: боец из Башкирии в одиночку ликвидировал украинскую ДРГ

Военнослужащий из Башкирии, принимающий участие в специальной военной операции (СВО), совершил выдающийся подвиг, в одиночку ликвидировав украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), сообщило издание «Янаульские зори».

О подвиге российского героя сообщил глава Демского района Уфы Иван Иванов.

Молодой человек заключил контракт с Министерством обороны о прохождении военной службы в ВС РФ в августе прошлого года. В настоящее время он продолжает нести службу в составе подразделения ВВС.

По словам Иванова, боевой эпизод произошел на территории Суджанского района Курской области — предположительно, в период проведения активных боевых действий в российском приграничье.

Военнослужащий самостоятельно обнаружил группу диверсантов противника и принял решение вступить с ними в боестолкновение, несмотря на численное превосходство противника.

Сначала российский боец применил против военнослужащих вражеской группы ручные гранаты, после чего провел прицельный огонь из индивидуального стрелкового оружия.

За проявленные мужество и отвагу военнослужащий был удостоен государственной награды — медали «За храбрость» второй степени.

Ранее стало известно о смерти самого молодого бойца спецоперации из Башкирии.