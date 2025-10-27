Подвиг в приграничье: боец из Башкирии в одиночку ликвидировал украинскую ДРГ
Боец из Башкирии в одиночку уничтожил украинскую диверсионную группу под Курском
Фото: [Изображение сгенерировано ИИ]
Военнослужащий из Башкирии, принимающий участие в специальной военной операции (СВО), совершил выдающийся подвиг, в одиночку ликвидировав украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), сообщило издание «Янаульские зори».
О подвиге российского героя сообщил глава Демского района Уфы Иван Иванов.
Молодой человек заключил контракт с Министерством обороны о прохождении военной службы в ВС РФ в августе прошлого года. В настоящее время он продолжает нести службу в составе подразделения ВВС.
По словам Иванова, боевой эпизод произошел на территории Суджанского района Курской области — предположительно, в период проведения активных боевых действий в российском приграничье.
Военнослужащий самостоятельно обнаружил группу диверсантов противника и принял решение вступить с ними в боестолкновение, несмотря на численное превосходство противника.
Сначала российский боец применил против военнослужащих вражеской группы ручные гранаты, после чего провел прицельный огонь из индивидуального стрелкового оружия.
За проявленные мужество и отвагу военнослужащий был удостоен государственной награды — медали «За храбрость» второй степени.
