«Испытание на прочность»: январь 2026 подготовил ловушку для двух знаков славянского гороскопа

Последние дни января станут временем серьезных испытаний для людей, рожденных под тотемом Волков и Лис по славянскому календарю, рассказала ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанов. Ее слова приводит портал «7Дней.ру».

Эта система, в отличие от зодиакальной, опирается на 16-летний цикл сакральных животных-покровителей. Наступающий период, который начнется в январе, пройдет под энергией Притаившегося Люта, также известного как Волк.

Этот период проверит Волков на их же качества: лояльность, терпение и ответственность. Ключом к успешному преодолению трудностей станет так называемая волчья выдержка и умение сохранять спокойствие. Те, кто проявит силу воли и достоинство, могут получить шанс на реализацию давней цели.

Не менее сложным начало года обещает быть и для тех, кто находится под покровительством Крадущегося Лиса. Представителей этого знака, по мнению астролога, может ожидать неожиданное, но мимолетное любовное увлечение.

Главная опасность заключается в том, чтобы не принять этот роман за судьбоносное событие. Истинная задача для Лиса в этот период — направить свою природную хитрость и проницательность на глубокое самопознание и анализ собственных желаний, избегая построения иллюзий.

Специалист напомнила, что новый цикл славянского календаря традиционно начинается со дня весеннего равноденствия 21 марта. Поэтому люди, родившиеся в период с 1 января по 20 марта, находятся под влиянием тотема предыдущего года.

Январь 2026 года, проходящий под знаком Волка, учит достоинству в испытаниях, а под вторичным влиянием Лиса — мудрости в жизненных выборах.

