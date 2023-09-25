Испытания новейшего российского беспилотного броневика «Зубило» начнутся в 2024 году

Российские военные уже весной 2024 года начнут тестирование в приближенных к боевым условиях новейшего беспилотного броневика «Зубило».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой источник в российском ОПК, на испытания российской армии пилотный образец бронемашины поступит весной 2024 года. Впервые же «Зубило» были представлено широкой публике

Первый опытный образец беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» планируется передать , сообщил РИА Новости осведомленный источник на военно-техническом форуме «Армия-2023» в подмосковной Кубинке.

«Беспилотная платформа "Зубило» после окончания оружейного салона в Кубинке вернулась на предприятие, где сейчас проходит ее доработка. Прежде всего речь идет об электронной начинке, позволяющей машине действовать в автономном режиме. К концу года ее доработку должны завершить, после чего, ориентировочно, весной 2024 года "Зубило" передадут на испытания в ВС РФ», - рассказал собеседник агентства.

Беспилотная бронеплатформа «Зубило» сконструирована на серийном шасси КамАЗ и предназначена, в первую очередь, для поддержки штурмовых групп. Кроме того, бронеавтомобиль можно задействовать транспортировки грузов и раненых, а также для подвоза боеприпасов на передовую.