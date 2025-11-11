Исследование: гости из Турции, Китая и США выбирают экскурсии по российским кладбищам

Необычное направление в сфере туризма набирает популярность среди состоятельных гостей из-за рубежа. Согласно исследованию, проведенному аналитиками оператора связи T2, богатые иностранцы проявляют повышенный интерес к экскурсиям по российским некрополям, передает РИА Новости.

Специалисты установили, что, помимо путешественников из стран СНГ, наибольшую активность в этом сегменте демонстрируют туристы из Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и Соединенных Штатов. В фокусе их внимания оказались три главных объекта: Троекуровское, Волковское и Смоленское кладбища.

Исследование также подчеркивает четкий социально-экономический профиль целевой аудитории. Наибольший интерес к мемориальному туризму проявляют гости из-за рубежа среднего возраста с высоким уровнем дохода. В отчете указано: «Чем меньше доход у социальной группы туристов, тем меньше они заинтересованы в мемориальных практиках».

Как считают аналитики, такая закономерность может быть связана с двумя ключевыми факторами: относительно высокой стоимостью специализированных экскурсий по некрополям и фундаментальным различием в интересах и культурных запросах у людей с разным финансовым положением.

Ранее сообщалось, что на Троекуровском кладбище проводили в последний путь телеведущего Юрия Николаева.