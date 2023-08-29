Исследование: почти 40% россиян считают, что высшее образование должно быть бесплатным

Более трети россиян считают, что высшее образование должно стать бесплатным: больше всего такой позиции придерживаются жители Северного Кавказа. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие» и «Росгосстрах Жизнь».

Опрос показал, что почти 40% респондентов считают, что получение высшего образования должно стать бесплатным. Больше всего – на Северном Кавказе (55%), меньше всего – в Санкт-Петербурге (28%).

Более половины опрошенных (56%) считают, что для получения высшего должны оставаться как платные, так и бесплатные варианты. 2% россиян считают, что оно должно быть исключительно платным, а 3% затрудняются ответить.

45% опрошенных считают, что им пригодилось наличие высшего образования. У 27% респондентов его нет, а еще 6% получают сейчас или планируют в дальнейшем.

При вопросе о предпочтительном факультете для своих детей, большинство (39%) предпочло IT-сферу. 26% медицину, 19% юриспруденцию, и 16% банковское дело. Сферу строительства выбрали 15%, производство – 14%, бухгалтерию - 12%, логистику - менее 10%, педагогику, психологию, математику, маркетинг и военные специальности - по 8%.

Гуманитарные науки оказались самыми невостребованными – 6%.