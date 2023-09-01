Исследование: половина немцев не верит в свою экономику

Исследование института демоскопии Алленнсбах, которое приводит Reuters, показывает, что 50% граждан Германии сомневаются, что в ближайшее время страна будет располагать одной из ведущих экономик мира.

Годом ранее таких пессимистов было 30%.

Ухудшение настроения немцев заметно и по другим пунктам опроса. Так, привлекательным местом для ведения бизнеса Германию считают лишь 41% опрошенных. За год этот показатель упал с 71%.

Не верят рядовые немцы и в свое правительство. 76% респондентов высказали сомнения в правильности курса правящей коалиции. И лишь 10% считают, что правительство Олафа Шольца может переломить ситуацию в лучшую сторону.